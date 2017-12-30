18:00 3 січня
Т/с "Співачка"
Серіали Мелодрама
У Наташі Кречет особливий дар – вона володіє прекрасним голосом. Доля дає їй шанс стати співачкою. На своєму шляху Наташа зустріне втрати, підлість і зраду. Дівчині доведеться втратити все, битися з небезпечними ворогами, щоб повернутися до життя.
Гра #1 на каналі "Україна"
Програми та шоу
Активи "Медіа Група Україна" – загальнонаціональний телеканал "Україна", спортивні тематичні канали "Футбол 1"/"Футбол 2", сервіс інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV – починаючи з осені 2015 року, транслюватимуть всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2015-2018 рр.
Кулінарна академія Олексія Суханова
Програми та шоу
У новому осінньому сезоні гостями Олексія Суханова стануть дванадцять відомих особистостей — актори, співаки та улюбленці публіки. На телекухні вони повідають найцікавіші подробиці свого життя, а також поділяться рецептами улюблених сімейних страв.