Готель «Райське місце» — найрозкішніший гірськолижний курорт у Карпатах. І саме там хоче працювати Ніна Костюк — кругла сирота, яка живе в закарпатському селі в будинку свого дядька. Однак чи стане «Райське місце» для дівчини місцем, де живе щастя?

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Дивіться прем'єрні випуски другого сезону документального розслідування «Реальна містика». Героями програми, як і раніше, будуть прості глядачі, які зіткнулися з незрозумілими явищами у своєму житті.

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"События" — оперативні та найбільш "живі" новини країни. Глядачі дізнаються про все, що змінило країну та наше життя за день, відчують пульс світу. Кореспонденти "Событий" створюють найгостріші та найцікавіші репортажі, аби глядачі могли скласти власне враження про події.  

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«Ранок з Україною» — це корисний початок кожного дня. З понеділка по п'ятницю ведучі розповідають про те, що найбільше хвилює українців, радять як вдало почати свій ранок і зробити день максимально продуктивним.

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У новому осінньому сезоні гостями Олексія Суханова стануть дванадцять відомих особистостей — актори, співаки та улюбленці публіки. На теле-кухні вони повідають найцікавіші подробиці свого життя, а також поділяться рецептами улюблених сімейних страв.

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Найактуальніші новини та оригінальні репортажі про життя багатих та знаменитих. У програмі «Зірковий шлях» – тільки достовірна інформація без чуток та домислів.

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  • Райське місце
  • Реальна містика
  • События
  • Ранок з Україною
  • Кулінарна академія Олексія Суханова
  • Зірковий шлях
Телепрограма
1 січня неділя
Т/с "Співачка"
18:00 3 січня

Т/с "Співачка"

Серіали Мелодрама
У Наташі Кречет особливий дар – вона володіє прекрасним голосом. Доля дає їй шанс стати співачкою. На своєму шляху Наташа зустріне втрати, підлість і зраду. Дівчині доведеться втратити все, битися з небезпечними ворогами, щоб повернутися до життя.

останнє відео

Т/с "Співачка і доля" (92 серія) Т/с "Співачка і доля" (92 серія) Т/с "Співачка і доля" (91 серія) Т/с "Співачка і доля" (91 серія) Т/с "Співачка і доля" (90 серія) Т/с "Співачка і доля" (90 серія) Т/с "Співачка і доля" (89 серія) Т/с "Співачка і доля" (89 серія) всі відео
События за 30.12.2016 19:00

События за 30.12.2016 19:00

44 хв. 03 сек. 30.12.2017
Дипломатична війна. США висилає російських дипломатів. Чи відповість Москва симетрично?
Говорить Україна
19:40 3 січня

Говорить Україна

Програми та шоу
Реальна містика

Реальна містика

Програми та шоу
Гра #1 на каналі "Україна"

Гра #1 на каналі "Україна"

Програми та шоу
Активи "Медіа Група Україна" – загальнонаціональний телеканал "Україна", спортивні тематичні канали "Футбол 1"/"Футбол 2", сервіс інтерактивного цифрового телебачення OLL.TV – починаючи з осені 2015 року, транслюватимуть всі матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи сезону 2015-2018 рр.
Т/с "Райське місце"

Т/с "Райське місце"

Серіали Мелодрама
Готель «Райське місце» — найрозкішніший гірськолижний курорт у Карпатах. І саме там хоче працювати Ніна Костюк — кругла сирота, яка живе в закарпатському селі в будинку свого дядька. Однак чи стане «Райське місце» для дівчини місцем, де живе щастя?
Ранок з Україною

Ранок з Україною

Програми та шоу
Ранкове шоу «Ранок з Україною» подарує кожному глядачеві можливість почати свій день яскраво, цікаво і позитивно.

останнє відео

Ранок з Україною 30.12.2016 Ранок з Україною 30.12.2016 Чим українцям запам’ятається 2016 рік Чим українцям запам’ятається 2016 рік Які зміни чекають на українців з 1 січня 2017 року Які зміни чекають на українців з 1 січня 2017 року всі відео
Кулінарна академія Олексія Суханова

Кулінарна академія Олексія Суханова

Програми та шоу
У новому осінньому сезоні гостями Олексія Суханова стануть дванадцять відомих особистостей — актори, співаки та улюбленці публіки. На телекухні вони повідають найцікавіші подробиці свого життя, а також поділяться рецептами улюблених сімейних страв.
События

События

Програма, яка підбиває підсумок подіям дня, пропонує найгостріші та найцікавіші репортажі...
События дня

События дня

Щовечора з понеділка по п'ятницю в прямому ефірі ведучі проекту Ольга Грицик і Максим Сікора підводять підсумки дня і розповідають про те, як події дня сьогоднішнього змінять наше життя завтра.
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