Т/с "Співачка"

9 січня

Готель «Райське місце» — найрозкішніший гірськолижний курорт у Карпатах. І саме там хоче працювати Ніна Костюк — кругла сирота, яка живе в закарпатському селі в будинку свого дядька. Однак чи стане «Райське місце» для дівчини місцем, де живе щастя?